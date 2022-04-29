Denizli'de 7 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Karahasanlı Mahallesi'nde kurduğu iftar programında 7 bin kişiyi ağırladı. Binlerce vatandaşla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, bu birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni ederek, Denizli'de ramazan ayının her yönüyle çok güzel geçtiğini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarı programı Karahasanlı Mahallesi'ne taşındı. Hilal Cami önünde düzenlenen iftara, davetliler, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler iftara gelen vatandaşları tek tek selamlayarak ramazanlarını tebrik etti. Binlerce vatandaşın aynı sofrada buluşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni eden Başkan Osman Zolan, “Denizli'mizde ramazan çok güzel geçti, her yönüyle hissedildi. O güzelliği, manevi havayı hissettik. Özlemiştik, 2 yıl geleneksel iftarlarımızı yapamamıştık. Vatandaşlarımızla buluşarak, talepleri, istekleri yerinde görüp, onlarla istişare etme ortamı da oluşturduk. Şükürler olsun ki, vatandaşlarımızla beraber, kardeşliğimizi güçlendirerek, ramazanın anlamına uygun bir şekilde bu güzel günleri yaşadık" diye konuştu.

"Bayramda büyüklerimizi ziyaret edelim”

Denizlililerin şimdiden Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Başkan Zolan, "İnşallah herkes sevdikleriyle bayramın güzelliğini yaşasın. 2 yıldır hasret kaldığımız bayram kucaklaşmalarını yapıp, büyüklerimizi ziyaret edelim. Hamdolsun, eski ramazanlara dönebildiğimiz için ne kadar şükretsek azdır. Katılımlarından dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Gidemediğimiz mahallelerimiz var, haklarını helal etsinler. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.