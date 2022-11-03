Denizli'de 7 bin kişiyle 'Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı yapıldı

İçişleri Bakanlığı AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile Türkiye genelindeki 24 binden fazla merkezde eş zamanlı düzenlenen 'Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı, Denizli'de de 368 ayrı noktada 7 bin 92 kişinin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı", Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri, eğitim merkezleri, dini yüksek ihtisas merkezleri ve Kur'an kursları olmak üzere toplam 24 bin 39 hizmet binasında 843 bin 299 kişinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat Diyanet İşleri Başkanlığı merkez binasından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AFAD Başkanı Yunus Sezer tarafından yönetildi. Canlı bağlantıyla 6 ile bağlanan Bakan Soylu ile katılımcılar, seçilen 10 ilde ise belirlenen lokasyonlarda yaka kamerası ile tatbikat anını izledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'dan telekonferansla yönettiği tatbikatta, 6 ildeki noktadan yapılan bilgilendirmenin ardından sirenlerin çalınmasıyla yurt genelindeki eş zamanlı tatbikat başlatıldı. Deprem anında hemen yapılması gereken çök kapan tutun metodunun uygulamasının ardından binadan tahliye edilenlerin güvenli noktada toplanmasıyla birlikte tatbikat sona erdi.

Denizli'de368 ayrı noktada yapılan tatbikata 7092 kişi katıldı

Denizli'de Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nden yönetilen tatbikata Vali Ali Fuat Atik, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, AFAD İl Müdürü Ali Etiz, İl Müftüsü Mehmet Aşık ve Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Acar katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Afet tatbikat Yılı olarak ilan edilen 2022'de gerçekleştirilen etkinlikler ve bugün yapılan Deprem Anı Ve Tahliye Tatbikatı hakkında bilgiler veren Vali Ali Fuat Atik, “Bakanım, Denizli Yüksek İhtisas Merkezi'nden saygılarımı sunuyorum. Bugün ilimizde bulunan Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi, 347 Kur'an kursu, 1 il müftülüğü ve 19 ilçe müftülüğü olmak üzere 368 ayrı noktada 6 bin 446 öğrenci ve 646 personel olmak üzere toplamda 7 bin 92 kişiyle Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye tatbikatı icra edilmiştir. Ayrıca 2022 Afet Tatbikat Yılında, AFAD İl Müdürlüğünce bin 339 kurum, kuruluş, sanayi, yurt ve site gibi yerlerde 259 bin 193 kişiyle deprem anı ve tahliye tatbikatı icra etmiştir. Bunların yanı sıra 416 kurum ve kuruluşta ise 513 bin 705 kişiye afet eğitimleri verilmiştir” diye konuştu.

“İçişleri Bakanlığımızın, AFAD'ın her zaman yanındayız”

İnsanlara hizmet ederek insanı eşrefi mahlukat olarak değerlendirdiklerini dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Biz, bütün mensuplarımızla camilerimizde hutbelerimizle, vaazlarımızla, Kur'an kurslarımızla, tüm hocalarımızın talebelerimize vermiş olduğu eğitimle İçişleri Bakanlığımızın, AFAD'ın her zaman yanındayız. Manevi rehberlerimizle 81 ilde, 922 ilçede, 40 bini aşkın köyünde beraberiz. Çünkü insan değerli. İnsana hizmet ediyoruz. İnsanı eşrefi mahlukat olarak değerlendiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre Rabbimiz buyuruyor ki ‘Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir.' Biz bu ruhla bütün insanlarımıza, onları doğru bilgilendirerek yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Şu anda 66 bin 202 tatbikata kadar ulaştık”

Yıl içerisinde planladıkları tatbikat sayısını aştıklarını ifade eden Bakan Soylu ise, şöyle konuştu:

“Biz 2021 yılını ‘Depreme veya Afete Hazırlık Yılı' olarak tanımlamış ve buna ait çalışmalar yapmıştık. 2022 yılını Türkiye'de 56 milyon vatandaşıma ulaşabilecek şekilde ‘Afet Eğitim Yılı' olarak ilan ettik. Diyanet İşleri Başkanlığımız, müftülüklerinde, camilerde, Kur'an kurslarında, eğitim yılı müesseselerinde afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılabilecekleri noktasındaki tüm eğitimleri gerçekleştirmiş oldu. Biz, yılbaşından itibaren 54 bin 302 tatbikat yapmayı planladık. Şu anda 66 bin 202 tatbikata kadar ulaştık. Şu ana kadar da Türkiye'de 81 bin vilayette Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte 24 bin 39 hizmet binasından 843 bin 299 kişinin katıldığı bir tatbikatı gerçekleştirmiş olduk. Bu yıl Türkiye'de ilk kez yapılan tatbikatlar gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bugün itibariyle ‘Çök, Kapan, Tutun ve Tahliye Tatbikatı' 81 ilde ve tüm binalarımızda başarılı bir şekilde tamamlandı” şeklinde konuştu.

“Düzce depreminin yıl dönümünde ilk kez ülke tatbikatı gerçekleştireceğiz”

Bakan Soylu, 12 Kasım'da ülkece gerçekleştirilecek tatbikatın Türkiye tarihinde ilk olacağına değinerek, “Çocuklarımızın bu eğitimleri alması, insanlarımızın deprem anında neler yapabileceğini yeniden hatırlamaları devletin en temel görevlerinden bir tanesidir. 12 Kasım saat 18.57, Düzce depreminin yıl dönümü. Yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz, ülke olarak büyük bir üzüntü ve travma yaşadığımız depremin yıl dönümünde ilk kez ülke tatbikatı gerçekleştireceğiz. O tatbikatta da birçok yeniliklerimiz söz konusu olacak” ifadelerini kullandı.