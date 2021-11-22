İhlas Haber Ajansı

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Denizli'de 7 zehir taciri tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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