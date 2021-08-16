Denizli'de 711 farklı asayiş olayında 500 şüpheli gözaltına alındı

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 150 kişi yakalanırken, 711 farklı asayiş olayında ise 500 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 09 ile 16 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 123 bin 924 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 150 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 140 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 125'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda; 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 8 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet pense, çalıntı 100 TL, çalıntı 50 Euro, çalıntı 22 Dolar, 3 adet çalıntı çeyrek altın, 1 adet çalıntı yarım altın, 2 adet çalıntı alyans yüzük, 3 adet çalıntı yonca altın, 1 adet çalıntı Ayyıldız figürlü kolye, bir çift çalıntı küpe, 200 kilogram çalıntı iplik ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 711 farklı asayiş olayında ise 500 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.