Denizli'de 7'den 70'e Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını 30 Ekim'de de sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez sevilen sanatçı Emir Can İğrek'i Denizlililerle buluşturdu. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na sığmayan 7'den 70'e onbinlerce Denizlili Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doya doya yaşanması için dev organizasyonlar düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, ünlü sanatçı Emir Can İğrek'i vatandaşlarla buluşturdu. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konser programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile davetliler ve 7'den 70'e onbinlerce vatandaş katıldı.

Denizli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunun zirve yaptığı muhteşem gece sevilen parçalarını seslendiren Emir Can İğrek adeta Denizli'yi salladı. Meydana sığmayan vatandaşlar genç sanatçı İğrek'in parçalarına hep birden eşlik etti. Programda sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerinin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutlayarak, “Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılının ilk günü, aynı zamanda belediyemizin kuruluşunun 146. yıldönümü. 30 Ekim 1876'da kurulan belediyemiz 146 yıldır bu şehirde taş üstüne taş koyuyor. Denizli'mizin bu hale gelmesinde belediyemizin olağanüstü gayreti var” dedi.

“Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olacaktır”

Başkan Zolan, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızı düşmandan kurtarmak, bayrağımızı dalgalandırmak, toprağımızı bir ve bütün tutmak için mücadele eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olacaktır” diyerek programa katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Emir Can İğrek ile selfie çektiren Başkan Zolan sevilen sanatçıya Denizli'nin simgesi horoz figürlü bir kaide verdi.