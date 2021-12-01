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Denizli'de 8 mahallede su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin 2 Aralık’ta içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Saraylar, İlbade, Muratdede ve Sırakapılar mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2 Aralık'ta içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Saraylar, İlbade, Muratdede ve Sırakapılar mahallelerinde su kesintisi yapılacak.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 2 Aralık 2021 Perşembe günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, Saraylar, İlbade, Muratdede ve Sırakapılar mahallelerinde su kesintisi yapılacak.


Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları duyurusu yapan DESKİ, çalışmaların erken tamamlanması durumunda suyun belirtilen saatten önce verilebileceğini ilan etti.

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