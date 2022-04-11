Denizli'de 9 uyuşturucu taciri tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu kullanan ve satan 8 kişi ile birlikte yapılan bir diğer operasyonda 650 gram metamfetamin maddesiyle yakalan 1 tacir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde 1 kişinin kimliğini tespit eden ekipler şüphelinin aracını takibe aldı. Düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli araçla beraber yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 650 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise satışa hazır vaziyette eroin maddesi, esrar maddesi, sentetik kannabinoid maddesi ve 2 adet hassas teraziyle birlikte 8 kişi yakalandı.

Adli makamlara “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan sevk edilen toplam 9 tacir tutuklandı.