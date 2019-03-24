Denizli'de 91 yıllık okul alevlere teslim oldu

Denizli'nin Çal ilçesinde 1928 yılında eğitime açılan tarihi binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye öre, Çal ilçesinde 1928 yılında eğitime açılan Çal Gazi Paşa İlk Mektebi ismi ile bilenen Gazi İlkokulu binasında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevlere teslim olan ve ilçenin her tarafından yandığı gözlenen 91 yıllık tarihi binadaki yangın kontrol altına almak için başlatılan söndürme çalışmaları sürüyor.

Okul 20 yıl önce eğitim ve öğretime kapatılmış, ardından bir süre öğretmenevi olarak kullanıldı. Binada yaklaşık bir ay önce ise dış cephe restorasyonu başlamıştı.

Okulun Denizli bölgesinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan binalardan biri olması özelliği taşıyordu.