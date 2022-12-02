Denizli'de 963 bin acil çağrıdan sadece 215 bini gerçek çıktı

Denizli'de 2022 yılının 10 aylık döneminde Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 963 bin 991 yardım çağrısından 215 bin 956'sı acil sağlık birimine aktarıldı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası sebebiyle yaptığı açıklamada, tüm sağlık alanlarında olduğu gibi acil sağlık hizmetlerinde de güzel hizmetler sunulduğunu söyledi. Öztürk, “Bu hizmetlerin sunulmasında büyük emeği olan ve hayatlarını can kurtarmaya adamış sağlık çalışanlarımızın 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlu olsun. İlimizde 37 istasyonda 521 sağlık çalışanımızla birlikte acil sağlık hizmetlerini yürütüyoruz. Ambulans çeşitliliği açısından da ilimiz çok donanımlı bir yapıya sahip. Her türlü coğrafi ve iklim şartlarında en kısa sürede ulaşabilmek amacıyla özel olarak dizayn edilmiş tam donanımlı 117 ambulansın yanında, yoğun ihtiyaç olduğu dönemlerde kazalarda ve benzeri durumlarda 4 yaralıyı taşıma kapasitesi olan bir adet ambulans, 4x4 paletli ambulans, obez hastaları taşıyan obez ambulans, 1 adet yeni doğan ambulansı ve 2 adet motosikletli acil müdahale ekibi ile ilimizde acil sağlık hizmetlerini yürütüyoruz. Yine Hava Operasyon Merkezi ile irtibata geçilerek 2022 yılının 10 aylık döneminde ilimizden 7 hasta hava ambulansı ile başka bir ile nakledilirken, 2 hasta da hava ambulansı ile ilimize gelerek tedavilerini olmuştur” dedi.

“Ambulansa değil, yaşama yol verelim”

Acil sağlık hizmetleri çalışanları canla başla çalışırken 112 çağrı merkezine yapılan asılsız çağrıların, yanlış adres verilmesinin, trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi gibi durumların ambulansların vakalara ulaşmasını zorlaştırdığını ifade eden Uz. Dr. Berna Öztürk, “2022 yılının 10 aylık döneminde ilimizde Acil Çağrı Merkezine 963 bin 991 çağrı gelmiş, bu çağrılardan 215 bin 956'sı İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize bağlı acil sağlık birimine aktarılmıştır. Sağlık birimi bu çağrıları değerlendirerek, acil sağlık hizmeti bulunan 86 bin 120 hastaya müdahale ve nakil hizmeti sunmuştur. İlimizde merkezde vakaya ulaşma süresi 5 dakika 17 saniye olurken, kırsal bölgelerde ise 14 dakika 26 saniye olarak gerçekleşmektedir. Unutmayalım bir insanın hayatını kurtarmak için saniyelerin bile önemli olduğunu düşünerek trafikte ambulansa değil, yaşama yol verelim” dedi.

Mehmet Barlas

