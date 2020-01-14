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Denizli'de aç kalan tilki şehre indi

Denizli’de yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki kent merkezinde bir parka indi.

Denizli'de yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki kent merkezinde bir parka indi.


Denizli'de bir süre önce yüksek kesimlerde kent merkezine yakın noktalarda, kar yağışının ardından dağlık alanlar karla kaplandı. Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Adalet Parkı'na inen tilki, çevrede yiyecek bulmaya çalıştı. Tilki, bir süre parkta çalıların aralarına baksa da bir şey bulamayınca kaçarak çevreden uzaklaştı.


O anlarda ise tilkiyi fark eden bir vatandaş cep telefonunun kamerası ile tilkiyi anbean çekerek o anları kaydetti.

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