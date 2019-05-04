Denizli'de açılan ‘Karma Sergi' büyük ilgili gördü

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri tarafından açılan resim, karikatür ve geleneksel el sanatlarından oluşan ve yaklaşık 500'e yakın eserin yer aldığı ‘Karma Sergi' büyük ilgili gördü.

Serginin açılışı Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinden gerçekleştirildi. Sergide eğitmenler Dilek Koçyiğit, Kübra Deligöz ve Sezgi Çağdaş Sağ'ın resim alanında Gülay Güden'in geleneksel el sanatları ve Ömer Kurt minyatür, hüsnü hat alanında öğrencileri ile birlikte yaptıkları 500'e yakın eser görücüye çıktı. Eserler sergiyi gezenler tarafından büyük ilgili gördü. Yaklaşık 10 ayda yapılan eserlerde eğitmen ve öğrencilerin tüm hünerlerini sergiledikleri gözlendi.

Serginin açılışı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Açılışta konuşan Başkan Zolan sergide yer alan eserlerin hepsinin bir birinden güzel olduğunu kaydederek, sergiyi hazırlayan kursiyer ve öğretmenlere teşekkür etti. Başkan Zolan ayrıca kentte yaşayan her bireyin sanat ile uğraşması için belediye olarak gereken her şeyi arzu ettiklerini ve konunun üzerine düştüklerini dile getirdi.

“Talep yoğun olunca yaş grubumuzu 10 yaşa kadar düşürdük”

Sergi ile ilgili bilgiler veren eğitmen Kübra Deligöz, sergide ortaya çıkarılan 500'e yakın eserin Genç Denizli Kulüpleri üyeleri tarafından yapıldığını kaydetti. Kulüplerde hazırlanan eserler ile her yıl mayıs, haziran aylarında sergi açtıklarını ifade eden Deligöz, “Sergideki eserlerin tamamı öğrenci çalışmaları. Yaş grubumuz 15-25 arasındaydı fakat yetişkinler ve çocuklardan talep yoğun olunca yaş grubumuzu 10 yaşa kadar düşürdük” dedi.

"Sergiye ilgili büyük"

Dilek Koçyiğit ise serginin okul dönemi gibi birinci ve ikinci dönem halinde yapılan çalışmalardan oluştuğunu dile getirdi. Eserlerin karma olduğunu yenileyen Koçyiğit, “Kara kalem ve yağlı boya şeklinde eserlerimizi var. Birinci dönem karakalem, yağlı boya eserler şeklinde yapılan çalışmalar var” dedi.

Bir başka eğitmen Gülay Güden ise sergide tezhip, ebru ve kaligrafi olarak eserler yaptıklarını belirtti. Geleneksel el sanatları olarak 90 eserlerinin olduğunu söyleyen Güden, eserleri gençlerin ve yetişkinlerin yaptığını aktardı. Güden ayrıca sergiyi ilgilinin büyük olduğunu da aktardı.

Açılışı yapılan serginin yarında açık olacağı öğrenildi.