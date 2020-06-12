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Denizli'de aile katliamı: 4 ölü

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşini, 13 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürüp intihar etti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşini, 13 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürüp intihar etti.


Olay, sabah saatlerinde Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Çakar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, 31 yaşındaki eşi Özlem Çakar ile 13 yaşındaki Naki ve 8 yaşındaki Emir'i öldürdü. Ahmet Çakar ardından aynı av tüfeği ile kendi canına kıydı.


İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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