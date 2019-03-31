Denizli'de AK Partililer kutlamalara başladı

Denizli'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde sandıkların büyük bir çoğunluğu açılıp sonuçlar açıklanırken AK Partili vatandaşlar, kentin en işlek yeri olan Delikliçınar Meydanında kutlamalara başladı. Başkan Zolan, makam odasının penceresinden vatandaşları selamladı.

Kentte sandıkların açılmaya başlanmasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Araçlarıyla konvoy oluşturan yüzlerce vatandaş, korna çalarak şehri turladı. Ellerine Türk bayrağı, parti bayrakları ve meşaleler alan yüzlerce vatandaş da şehrin en işlek yeri olan Delikliçınar Meydanına toplandı. Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan'ın önde götürdüğü seçimde, AK Partili vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Zolan lehine tezahüratlar yapıp şarkılar söyledi. Başkan Zolan ise makam odasının penceresinden vatandaşları selamladı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı kentte kutlamalar sürüyor.