Denizli'de akıllara durgunluk veren trafik kazası

Denizli'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarpan arazi aracı yan yatarak durabilirken, çarptığı beton bariyer ise olduğu yerden koparak park halindeki başka bir araca çarpıp zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Antalya karayolu üzeri Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ahmet M. (76) idaresindeki 45 TA 2620 plakalı arazi aracı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç yan yatıp yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çarpışma esnasında yerinden sökülen beton bariyer ise bir anda fırlayarak yol kenarında park halinde olan 20 GE 955 plakalı otomobile çarptı. Beton bariyerin çarptığı otomobil de park halinde olmasına rağmen aldığı darbenin şiddeti ile birkaç metre savruldu. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü Ahmet M. ile Ayşe M.'yi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yan duran araç çevredeki vatandaşlar ve çekici yardımıyla düzeltildi.

Kazanın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, görgü tanıklarının ifadelerine göre aracın beton bariyere çarpmaması halinde yol kenarında bulunan iş yerlerinden birinin içine girebileceği belirtildi.