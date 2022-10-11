Denizli'de alabalık üretimi destekleniyor

Büyükşehir Belediyesinin Çameli ilçesindeki 87 alabalık tesisi için hibe edeceği 5 adet havuz temizleme süpürgesi hem ürün verimini artıracak hem de derelerin kirletilmesini önleyecek.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal alanda yaşayan vatandaşların da desteklenmesi için birçok projeyi hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez alabalık üreticilerinin yüzünü güldürecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevesinde yıllık 1500 ton alabalık üretim kapasitesine sahip Çameli ilçesindeki alabalık üreticileri için 5 adet havuz temizleme süpürgesi alacak. Küçük aile işletmelerinin yoğun olduğu Çameli ilçesinde, söz konusu destek ile çevre dostu sağlıklı ve sürdürülebilir alabalık yetiştiriciliği hedeflenirken, projeden 87 adet alabalık üretim tesisi faydalanabilecek. Alabalık üreticilerinin kullanımına sunulacak havuz temizleme süpürgesi ile tesis havuzlarında oluşan yem ve diğer atıklar temizlenerek su kaynaklarının korunması, zincir şeklinde ardı sıra yer alan işletmelerin birbirine oluşabilecek zararlarının önüne geçilmesi ve kirlilik kaynaklı balık hastalıkları ile üretim kayıplarının azaltılması amaçlanıyor.

Alabalık üreticileri projeyi sevinçle karşıladı

Çameli ilçesinin Kirazlıyayla Mahallesi'nde alabalık üreticisi Ozan Horata, ürünlerinin tamamını Avrupa ve Amerika'ya ihraç ettiklerini anlatarak, “Denizli Büyükşehir Belediyemiz buradaki alabalık havuzları için havuz temizleme süpürgesi hibe edecek. Açıkçası bizim için bu çok sevindirici bir haber” diyerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Alabalık havuzlarının çok büyük olduğunu kaydeden Horata, havuz süpürgesi olmadan yapılan havuz temizliklerinde bazı olumsuzluklar yaşandığını, havuzlardan çıkan atıkların dereye ve bir sonraki tesiste bulunan havuzlara karışarak kirliliğe ve bunun sonucunda da ürün kayıplarına neden olabileceğini anlattı.

Denizi olmayan Denizli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sanayi kenti Denizli'nin tarım ve hayvancılıkta da lider şehirlerden birisi olduğunu söyledi. Büyükşehir olduktan sonra kurdukları Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile tarım ve hayvancılığa çok büyük destekler verdiklerini anlatan Başkan Zolan, denizi olmayan Denizli'de çok ciddi miktarda alabalık üretiminin de yapıldığını kaydetti. Alabalıkların büyük bir kısmını ihraç eden Çamelili üreticilerin kendilerinden havuz temizleme süpürgesi talep ettiğini belirten Başkan Zolan, “Üreticilerimizin bu talebini hemen yerine getirmek için harekete geçtik. Yeter ki üreticimiz mutlu ve huzurlu olsun, daha çok kazansın istiyoruz. İnşallah hep birlikte el ele, kol kola üretmeye, şehrimize ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Projemiz şimdiden üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.