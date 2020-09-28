Denizli'de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı

Kontrollerde korona virüs tedbirleri dolayısıyla para cezası işlemi gerçekleştirilirken, fuhuş olayına karışan şahıslar hakkında işlem gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 21 ile 27 Eylül 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 492 farklı adresi kontrol etti. Kontrollerde ve yapılan operasyonlarda bir adreste fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kişiye toplam bin 580 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 1 kahvehanede 3 şüphelinin kumar oynadığı tespit edilerek oyunda kullandıkları 90 TL ve oyun malzemelerine el konularak, şüphelilere 3 bin 675 TL idari para cezası kesilerek adli işlem uygulandığı belirtildi. Ayrıca 1 kahvehanede yapılan kontrollerde iş yeri ruhsatının bulunmamasından dolayı belediye görevlileri tarafından mühürlendiği belirtildi.

Öte yandan, Buldan ilçesinde bulunan 1 alkollü mekanda 7 kadının konsomatris olarak çalıştığı, iş yerinde kapalı ortamda sigara içildiğinden dolayı ve 18 yaşından küçük 2 kişinin müşteri olarak bulunduğu tespit edilerek iş yeri yetkililerine tutanak yazılarak adli işlem uygulandığı belirtildi.