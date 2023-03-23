Denizli'de altyapı ve üstyapı yatırımları sürüyor

Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştiren bölgeye ilk kez yağmur suyu hatları döşeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, son olarak Şeyh Bedrettin Caddesi'ni de sıcak asfaltla buluşturarak ana arterlerdeki üstyapı çalışmalarını tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Şeyh Bedrettin Caddesi'nin son bölümündeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekilerin eşlik ettiği Başkan Zolan çalışanlara kolaylıklar dileyerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, Aktepe, Dokuzkavaklar, Anafartalar, Deliktaş ve Karşıyaka mahallelerinde uzun yıllardan beri talep edilen ve yapılması gereken altyapı çalışması için yaklaşık 3 yıl önce kazma vurduklarını hatırlatarak bölgede içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı yenilediklerini söyledi. Söz konusu bölgede yağmur suyu hatları da olmadığını bunları da tamamlayarak altyapı çalışmasını bitirdiklerini anlatan Başkan Zolan, “Bundan sonra geleceğe daha güvenle bakabilir hale geldik. Bir mahallede, şehirde altyapı yoksa üste ne yapsanız bir anlamı yoktur. Biz işin temelinden, altyapısından başlayarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımız zorluk çekti ama bizlere destek oldu”

Altyapı çalışması sırasında yaşanan zorluklara değinen Başkan Zolan, “Yazın toz, kışın çamur oldu. Vatandaşlarımız zorluk çekti ama bizlere destek oldu. Bunlar maliyeti çok yüksek ama yapılması gereken yatırımlardı. Sonrasında ise üst yapı çalışmalarına başladık. Sokakları Pamukkale Belediyemiz düzenledi, biz de ana yollarımızın ihalelerini yapıp çalışmaları başlatmıştık. Artık, saydığım mahallelerde ana yolların asfalt çalışması tamamlandı. Burada yaşayan tüm hemşerilerimize, kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Biz kardeşiz beraber yürüyoruz. İnşallah birlikte daha güzel işler yapmayı Allah'ım bizlere nasip etsin. Şehrimizin her mahallesinde, her ilçemizde aynı anlayışla, aynı güzellikle gayret ederek yolumuza devam ediyoruz. Allah'ım yolumuzu açık eylesin, yarınımız bugünden daha güzel olsun.”