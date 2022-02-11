Denizli'de altyapı yatırımları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi DESKİ farklı mahallerde planladığı altyapı yatırımları hakkında mahalle muhtarları ve vatandaşları bilgilendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Sürdürülebilir Şehirler Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Halkın Katılımı Toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir DESKİ Genel Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Buldaş, Büyükşehir DESKİ daire başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir DESKİ'nin Acıpayam ilçesi Yeşilyuva ile Akalan Mahallesi, Bekilli ilçesi Kutlubey, Bükrüce, Deşdemir ve Gömce Mahallesi, Çal ilçesi Akkent ile Hançalar Mahallesi, Tavas ilçesi Nikfer ile Sarıabat Mahallesi ve Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapmayı planladığı içme suyu iletim hattı ve içme suyu şebekeleri inşaatı ile içme suyu deposu hakkında mahalle muhtarları ve vatandaşlara bilgi verildi.

“Altyapı bir şehrin olmazsa olmazıdır”

Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, bir yerleşim yerinde yapılması gereken öncelikli işin altyapı yatırımları olduğuna dikkati çekerek, “Altyapı yoksa üste ne yapsanız anlamı yoktur, faydası da yoktur. Altyapısı olmayan yer anlık güzelleşmiş gibi gözükür ama geçici güzelleştirmenin ortadan kaybolduğunu veya hayatımıza herhangi bir katkısının olmadığını görürüz” dedi. Küresel ısınma ile birlikte susuzluğun çok daha önemli olduğunun görüldüğünü ve altyapı yatırımları ile bu sorunla mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, “İyi ki altyapıyı yapmışız. İyi ki içme suyu hatlarımızı değiştirmişiz. Altyapı yatırımlarını yapmamış olsaydık bugün şehir merkezi susuzdu. Bir gün su verir, iki gün su veremezdik. Böyle bir şehirde yaşamak zorunda kalırdık. Büyükşehir ile şehir merkezindeki yatırımlara devam ettik. Bunlara ilave olarak ilçe merkezlerimizde de ihtiyaç duyulan yerlerde altyapı, üst yapı çalışmamızı sürdürdük” diye konuştu.