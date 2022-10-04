Denizli'de Amatör Spor Haftası coşkuyla başladı

Denizli'de amatör sporlara ilgiyi artırmak ve dikkat çekmek için her sezon öncesi yapılan Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı.

Denizli'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 3-9 Ekim tarihlerinde kutlanacak haftada sportif etkinlikler yer alacak. 3 Ekim Pazartesi günü saat 17.30'da Valilik önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar sporcular ve protokol, bando eşliğinde kortej yürüyüşüne katıldı. Denizli Vali Yardımcısı Hamit Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ASKF Denzili Başkanı Ayşe Sarıkaya ve amatör spora gönül verenlerin eşlik ettiği programın devamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından haftanın önemine ilişkin konuşması ve sporcu gruplarının gösterisi yer aldı.

“Amatör ruhunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin”

İl Müdürü Ömer İlman yaptığı konuşmada, sporda başarının amatör bir ruh ve profesyonel bir anlayışla mümkün olduğuna inandığını söyledi. Fedakarlık yapılmadan, emek verilmeden başarının kendiliğinden oluşmayacağını gençlere ifade eden İlman, sporculara “amatör ruhunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin” mesajı verdi. Denizli'de bulunan spor alanları ve modern spor tesislerine de vurgu yapan İlman, spora destek veren kurumlar başta olmak üzere amatör spor kulüplerine ve federasyona; spor kültürü almış bir nesil yetiştirmeyi amaç edindikleri için teşekkür etti.

Hafta boyunca amatör sporlara dikkat çekilecek

Etkinlikler çerçevesinde hafta boyunca sportif turnuvalar ve gösterilerin yanında okçuluk, atıcılık gibi spor branşlarında faaliyetler gerçekleşecek. PAÜ SKS Basketbol Sahasında Basketbol, Hasan Güngör Spor Salonunda Hentbol, Büyükşehir Belediyesi Albayrak Geleneksel Türk Sporları Kompleksinde Okçuluk, Vali Recep Yazıcıoğlu Atıcılık Poligonunda Atıcılık ve KYK Spor Salonunda Masa Tenisi Turnuvaları amatör spor haftası boyunca sporseverlerle buluşacak.