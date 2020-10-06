Denizli'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Amatör sporlara ilgiyi artırmak ve dikkat çekmek için her sezon öncesi yapılan Amatör Spor Haftası bu sene 5 ile 11 Ekim tarihlerinde kutlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleşen kutlamalar, bu sene pandemi dolayısıyla sade bir açılış töreniyle yapıldı. Sağlıklı günlerde yeniden sporcularla buluşacakları günü iple çeken ASKF Denizli Başkanı Feyyaz Ceşen, “Amatörün coşkusu ve bayramı olan Amatör Spor Haftasını bu sene pandemi nedeniyle buruk kutladık. Spor salonlarında ve yeşil sahalarda ki amatörlerin coşkusunu özledik. Sağlıklı günlerde yeniden sporcularla buluşacağımız günleri iple çekiyoruz” dedi.

“Sağlıklı yaşam için hareket etme anlamında önemli bir aşama kaydedildi”

Amatörlerin profesyonelliğin temelini oluşturduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, “Her yıl coşkuyla kutladığımız Amatör Spor Haftasını pandemi dolayısıyla sembolik bir açılış töreniyle başlattık. Denizli'de spor kültürünün oluşması ve sağlıklı yaşam için hareket etme anlamında önemli bir aşama kaydedildi. Sabah erken saatlerde şehrin farklı noktalarında spor yapan insanları gördükçe bunu gözlemledik ve sporla yaşamı bir arada kültür haline getirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürdük” diye konuştu.