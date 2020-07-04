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Denizli'de ani yağış hayatı olumsuz etkiledi

Denizli’de, bir anda bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Denizli'de, bir anda bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.


Denizli'de akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kısa süre içerisinde etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda su birikintisi oluştu. Köprü ve bazı yol üzerinde oluşan su birikintilerine polis ekipleri yolu kapatarak önlem aldı. Su birikintisinden dolayı kapanan yolun açmak adına bir polis memuru, su birikintisinin içerisine girerek pisliklerden tıkanan kanalizasyon kapağını açmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis memurunun tıkanan kanalizasyonu eline aldığı odun parçasıyla temizlemesinin ardından yolda trafik normale döndü.

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