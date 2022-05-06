Denizli'de Anneler Günü'ne özel konser düzenlenecek

30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser programı düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Anneler Günü etkinlikleri çerçevede özel bir program hazırladı. Bu çerçevede Anneler Günü Konseri, 8 Mayıs 2022 Pazar günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda gerçekleşecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Müziği Korosu Şefi Ahmet Nuri Çağdaş'ın yöneteceği gecede birbirinden güzel Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri seslendirilecek. Birbirinden yetenekli konservatuar sanatçıları eşliğinde gerçekleştirilecek konsere tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.

“Ana bizim hep baş tacımız olmuştur”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anneler Günü'ne özel hazırladıkları programa başta anne ve anne adayları olmak üzere tüm vatandaşları beklediklerini ifade etti. Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Osman Zolan, “Ana bizim hep baş tacımız olmuştur. İnancımız da analarımızın ayağının altına cenneti koymuştur. İşte ana bizim için o kadar kutsal, o kadar değerlidir. Annelerimiz için çalışmaya, onların istek ve arzuları için gayret etmeye devam ediyoruz" dedi.