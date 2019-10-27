İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de araç refüje devrildi: 2 yaralı

Denizli’nin Çardak ilçesinde refüje devrilen ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde refüje devrilen ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Afyonkarahisar karayolu Çardak ilçesi çıkışında meydana geldi. Hilmi İspirli idaresindeki 09 CDK 95 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü İspirli ve Şaban Keser, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Ardından yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.