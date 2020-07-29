Denizli'de araç sayısı 417 bin oldu

TÜİK verilerine göre, Denizli'de toplam araç sayısı 417 bin oldu. Geçen yılın Haziran ayına göre, otomobil satışı ise yüzde 2,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Haziran ayının motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistikleri açıkladı. TÜİK istatistiklerine göre, Denizli'de geçen yıl haziran ayında 407 bin 784 olan araç sayısı 2020 yılının aynı ayında 417 bine ulaştı. Verilen istatistiklere göre, otomobil sayısı ise yüzde 2,5 artış göstererek 417 bin 806 adete ulaştı. Denizli'de en fazla bulunan araç ise 201 bin 225 adet ile otomobil oldu. Denizli'de 7 bin 164 adet minibüs, 3 bin 934 adet otobüs, 65 bin 904 adet kamyonet, 12 bin 033 adet ile kamyon, 73 bin 205 adet motosiklet, 53 bin 420 adet traktör ve 921 adet özel amaçlı araç olduğu açıklandı.

Denizli'de 17 bin 056 adet araç devri yapıldı

Denizli'de 2020 yılı Haziran ayında toplam 17 bin 056 aracın devir işlemi gerçekleşti. Devir işlemlerinde ilk sırada 11 bin 541 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 3 bin 087 adet kamyonet, 931 adet motosiklet, 700 adet traktör, 353 adet minibüs, 335 adet kamyon, 92 adet otobüs ve 17 adet özel amaçlı araçlar geldi.

949 aracın trafiğe kaydı yapıldı

Haziran 2020 yılında toplam 949 aracın trafiğe kaydı yapıldı. trafiğe araç kaydı sıralamasında ise ilk sırada 444 adet motosiklet, yer aldı. Ardından 266 adet otomobil, 147 adet traktör, 77 adet kamyonet, 16 adet kamyon, 5 adet minibüs, 2 adet otobüs ve 1 özel amaçlı aracın kaydı gerçekleşti.