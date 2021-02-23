Denizli'de araç sayısı 428 bin 862'ye ulaştı

Buna göre Denizli'de ki araç sayısı 428 bin 862'ye ulaştı.

Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı Ocak ayında toplam araç sayısı 412 bin 128 iken, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 oranında bir artış göstererek 428 bin 862'ye ulaştı.

Otomobil sayısı 2020 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artışla 207 bin 97'ye ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 207 bin 97 adet otomobil, 7 bin 290 adet minibüs, 3 bin 945 adet otobüs, 67 bin 851 adet kamyonet, 12 bin 266 adet kamyon, 74 bin 701 adet motosiklet, 54 bin 702 adet traktör ve bin 10 adet özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

Öte yandan, 2021 yılı Ocak ayında Denizli'de toplam 7 bin 238 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada ise 4 bin 398 adet ile otomobil yer aldı.