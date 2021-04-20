TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından açıklanan verilere göre Denizli'de araç sayısı 431 bin 941'e ulaştı.

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli ilinde 2020 yılı Mart ayında toplam araç sayısı 414 bin 559 iken, 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 oranında bir artış göstererek 431 bin 941'e ulaştığı belirtildi.

Otomobil sayısı yüzde 4,6 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 208 bin 753'e ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 208 bin 753 adet otomobil, 7 bin 310 adet minibüs, 3 bin 949 adet otobüs, 68 bin 355 adet kamyonet, 12 bin 326 adet kamyon, 75 bin 17 adet motosiklet, 55 bin 207 adet traktör ve bin 24 adet özel amaçlı araç bulunduğu açıklandı.

Oransal olarak en fazla artış yüzde 12,7 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 9 bin 118 adet ile otomobilde gerçekleştiği açıklandı.

Denizli'de 10 bin 998 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Mart ayında Denizli'de toplam 10 bin 998 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 6 bin 791 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 120 adet ile kamyonet, 829 adet ile traktör, 540 adet ile motosiklet, 311 adet ile minibüs, 280 adet ile kamyon, 111 adet ile otobüs ve 16 adetle özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

Denizli'de bin 577 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Mart ayında toplam bin 577 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 759 adet ile otomobil yer alırken, ardından 257 adet ile traktör, 247 adet ile motosiklet, 244 adet ile kamyonet, 57 adet ile kamyon, 6 adet ile otobüs, 4 adet ile minibüs ve 3 adet özel amaçlı araçlar geldiği açıklandı.