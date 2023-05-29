Denizli'de aranan 106 kişi tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 76 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 28 bin 587 kişi sorgulanırken, aranması olan 106 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 22 ile 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 76 farklı adres kontrol edildi. İl genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 106 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 28 bin 587 şahsın GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı.

76 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde, 1 umuma açık yer haline getirilen adreste kumar oynadığı tespit edilen toplam 4 şahsa 16 bin 220 TL idari para cezası uygulanıp, 1 şahsa “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. “1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu” çerçevesinde geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 125 apart dairesi ile 3 araç kiralama şirketi kontrol edilip, 1 apart yetkilisine kimlik bildirim sistemine bildirimde bulunmamaktan 29 bin 852 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 1 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, 12 adet çalıntı araç aküsü, 5 adet çalıntı oto teybi, 1 adet çalıntı ses bombası, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 50 TL para ele geçirildi.