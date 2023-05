Denizli'de aranan 114 kişi tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 185 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 23 bin 250 kişi sorgulanırken, aranması olan 114 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 24 Nisan ile 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 185 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 23 bin 250 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir kahvehanede kumar oynayan 13 kişiye 52 bin 715 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 114 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde, 16 ayrı adreste bulunan toplam 184 apart dairesi ile 3 araç kiralama şirketi kontrol edilip, 1 apart yetkilisine KBS sistemine bağlanmamaktan 59 bin 704 TL, 1 apart yetkilisine KBS sistemine bildirimde bulunmamaktan 59 714 TL olmak üzere toplam 119 bin 418 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde;4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 49 adet tabanca fişeği, 8 adet bıçak, 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı kontak anahtarı, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 1 adet çalıntı cep telefonu, 10 adet dolu kartuş, 2 adet çalıntı bluetooth kulaklık, 1 adet çalıntı traş makinası, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 13 bin 370 TL para ve çeşitli oyun malzemeleri ele geçirildi.