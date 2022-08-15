Denizli'de aranan 72 şüpheli tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 130 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 76 bin 121 kişi sorgulanırken, aranması olan 72 şahıs ise tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 8 ile 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 130 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 76 bin 121 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde bir eğlence mekanında 2 kadının konsomasyon olarak çalıştığı ve 1 kişinin sigortasız çalıştırıldığı tespit edilerek gerekli işlem yapıldığı belirtildi. 314 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yeri denetlendi. 3 fuhuş olayında 8 şahsa 11 bin 710 TL idari para cezası uygulandı ve ayrıca bir şahsa ise “Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.

Acıpayam ilçesinde 6 İçkili mekânda yapılan denetimlerde, 15 bayanın konsomasyon yaptığı, yaşı küçük bir bayanın çalıştırıldığı, 5 yabancı uyruklu bayanın izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edilerek gerekli işlem yapıldı. Bir kahvehanede 6 şahsın kumar oynaması sonucu toplam 10 bin 914 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca bir şahsa “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan adli işlem yapıldı. Geçici konaklama yerleri ve araç kiralama şirketlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 130 apart dairesi kontrol edilerek 4 apart yetkilisine 66 bin 659 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 70 adet tabanca fişeği, 2 adet bıçak, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 çalıntı altın yüzük, 1 çalıntı altın kelepçe, 6 paket çalıntı kaşar, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 49 bin TL ve 2 bin Euro para, 1 adet cep telefonu, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 570 TL para ele geçirildi.

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 72 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.