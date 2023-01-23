Denizli'de aranan 80 şahıs tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 223 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 37 bin 985 kişi sorgulanırken, aranması olan 80 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 16 ile 22 Ocak 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 223 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 37 bin 985 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir apart dairesinde fuhuş olayına karışan 2 kişiye toplam 7 bin 830 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 kişiye ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etmek' suçundan adli işlem yapıldı. İki kıraathanede yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen toplam 4 kişiye 16 bin 220 TL idari para cezası uygulanarak, 1 kişiye ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. İki umuma açık eğlence yerinde yapılan denetimde 4 kadının konsomatris olarak çalıştığı tespit edilerek işlem yapıldı.

Apart yetkilisi 1 kişiye 29 bin 852 TL idari para cezası

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 122 apart dairesi kontrol edilerek, 1 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine (KBS) bağlanmadığından 29 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Dört araç kiralama şirketi denetlendi.

80 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 80 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 16 adet tabanca fişeği, 2 adet bıçak, 1 çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet,10 adet çeşitli markalarda cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kaynak makinası,1 adet spiral, 2 adet matkap, 1 adet kombi, lazer terazi, kumar oyununda kullanıldığı tespit edilen 900 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi.