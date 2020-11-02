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Denizli'de aranan şahıslara yönelik operasyon; 2 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara düzenlenen operasyon sonucunda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli şahıs yakalanırken, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan ise 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 diğer şüpheli şahıs daha yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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