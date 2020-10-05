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Denizli'de aranan şahıslara yönelik operasyon; 3 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda, 1 adet silah ve silaha ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.


Kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan birisinin üzerinde 1 adet 7.65 minimetre silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör ile 5 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkartılan şahıslardan, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanırken, 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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