Denizli'de ‘arşiv resimleri' sergisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1996-98 yılları arasında gerçekleştirilen Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi'nde yer alan 42 eseri Denizlili sanatseverlerle buluşturdu. Sergi 31 Ocak 2020 Cuma gününe kadar açık kalacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1996-1998 yılları arasında Denizli'de gerçekleştirilen Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi'nde yer alan 42 eseri Denizlili sanatseverler ile buluşturuyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin arşivinde bulunan resimler Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda görücüye çıktı. Sergide Türk ressamlar Yaşar Çallı, Çiğdem Çallı, Yasemin Sözer, Yılmaz Kahraman, Ömür Eke ve Aykut Örs gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda yabancı ressamın eserleri sergileniyor. Tüm sanatseverlerin davetli olduğu sergi 31 Ocak Cuma günü saat 18.00'e dek ziyaret edilebilecek.