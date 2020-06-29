İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de artan karışımlı akaryakıt kaçakçılığına operasyon

Denizli’de, solvent karışımlı atık yağları toplayarak akaryakıt olarak satmaya şahıs, aracındaki kaçak akaryakıt dolu tanklar ile yakalandı.

Denizli'de, solvent karışımlı atık yağları toplayarak akaryakıt olarak satmaya şahıs, aracındaki kaçak akaryakıt dolu tanklar ile yakalandı.


Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri son zamanlarda giderek artan solvent karışımlı yağları akaryakıt olarak satmaya çalışan şahıslara göz açtırmıyor. Kom ekipleri solvent karışımlı atık yağları akaryakıt olarak satmaya çalıştığı tespit edilen şahsa operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 3 adet tankta 3 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.