Denizli'de artan vaka sayıları vatandaşı tedirgin etti

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık tabloda, Denizli'de 100 bin kişide 234,70'e oranla en çok vaka artışının olduğu iller arasında yer aldı. Covid-19 vaka sayısı bir haftada yüzde 51,19 artması Denizlili vatandaşları tedirgin etti.

Mavi kategoride yer alan ve yüzde 81,4'lük aşılanma en çok aşı yapılan iller arasında yer alan Denizli'de, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 1 hafta içerisinde yüzde 51,19'luk artış gösterdi. 13-19 Kasım tarihleri arasında görülen haftalık vaka sayısı 100 binde 183,59 olarak gerçekleşen kentte, 20-26 Kasım tarihleri arasında 100 bindeki vaka sayısı 234,70'e yükseldi. Kentte haftalık 100 binde görülen vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 51, artmış oldu. Aşılamada diğer iller arasında yüksek olmasına rağmen Denizli'de vaka sayısındaki artış dikkat çekti. Artan vaka sayıları ise Denizlili vatandaşları tedirgin olmasına neden oldu.

“Gençler maske konusunda duyarsız”

Denizli'de yaşayan Şener Hoşcan, vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığını belirtti. Hoşcan, “Denizli'de vaka sayıların artmasının sebebi insanlarımızın dikkatsiz olmasındandır. Arabalarda ki durum biraz daha vahim. Şuan gezen halkımıza baktığım zaman maskesi yok. Kimse dikkat etmiyor. Bizim yaşlı kesim dediğimiz insanlar maske takıyor. Gençlerde maske yok. Gençler maske konusunda duyarsız. Denizlili vatandaşlarımız her yere girip çıkıyor. Bundan dolayı biraz daha dikkatli olup kalabalık ortamlara karışmamak lazım. Genellikle pazar yerleri daha kalabalık oluyor. Yarısında maske bulunuyorken diğer yarısında yok” diye konuştu.

“Pandemi kurallarına dikkat edilmiyor”

Denizli'de yaşayan Osman Bozdağ, insanların aşı vurduktan sonra maske ve mesafe kurallarına dikkat etmediğini söyledi. Bozdağ, “İnsanlar sosyal mesafeye dikkat etmiyor. İnsanlar artık maske ve kurallardan sıkıldığını görüyorum. Çünkü insanlar bir birine eskisi gibi yaklaşmak istiyor. Önceden vatandaşlar daha çok pandemi kurallarına dikkat ediyordu. Ama şu anda pandemi kurallarına dikkat edilmiyor. İnsanlarımız hiçbir şeye dikkat etmiyor. Vatandaşlarımız aşı oluyor ama korona bir daha bulaşmayacak diye maske takmıyor. Bu yüzden vaka sayılarında tabi ki artış oluyor” ifadelerini kullandı.