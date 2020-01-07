İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de asayiş olaylarına karışan 54 şahıs tutuklandı

Denizli’de son bir haftada meydana gelen hırsızlık ve kavga gibi asayiş olaylarına karışan 153 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 54’ü tutuklandı.

Denizli'de son bir haftada meydana gelen hırsızlık ve kavga gibi asayiş olaylarına karışan 153 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 54'ü tutuklandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 30 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarında suça karışan şahıslardan 153 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şahıslardan 54'ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde kent genelinde 34 bin 850 şahsın kimlik sorgusu yapılmasının ardından aranması olan 207 kişi gözaltına alındı.


Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonlarda çalıntı olan 1 motosiklet, 1 'change' yapılmış araç (sahte şase numaralı), 2 elektrikli motosiklet, 1 dizüstü bilgisayar, 5 ruhsatsız tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 33 adet fişek ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.