Denizli'de asayiş olaylarında 82 şüpheli tutuklandı

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 113 kişi yakalanırken, asayiş olayında 82 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 01 İle 07 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 79 bin 874 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 113 şüpheli yakalandı. Asayiş olaylarında ise 82 şüpheli tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kılıç, 3 adet fişek, 3 adet çalıntı otomobil, 2 adet çalıntı kamyon, 1 adet change oto, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı boya makinası ele geçirildi.