Denizli'de Aşıklar Bayramı ve Çocuk Tiyatrosu Şenliği başlıyor

Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı ve 3. Ulusal Çocuk Tiyatrosu Şenliği 17 Nisan'da (yarın) başlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 8'incisini düzenlediği Denizli Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı 17-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. 5'i Türk Dünyası'ndan olmak üzere kente gelecek 27 aşık, 17 Nisan Çarşamba günü akşamı saat 20.30'da Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek ilk etkinlikle Denizlililerle buluşacak. Aşıklar, 18 Nisan akşamı saat 20.30'da ise Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenecek final gecesinde Denizlililer için çalıp söyleyecek. Etkinlikler kapsamında ayrıca Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve 9 ayrı lisede öğrencilerle bir araya gelecek aşıklar, aşıklık geleneği ile ilgili bilgi ve görüşlerini öğrencilerle paylaşacak.

Tiyatro Şenliği'nde 8 ayrı çocuk oyunu

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 17-23 Nisan tarihleri arasında 3.kez düzenleyeceği Ulusal Çocuk Tiyatrosu Şenliği ise çocuklar birbirinden güzel 8 ayrı çocuk oyunu ile tiyatroya doyacak. Şenlik programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda ‘Denizin Dibinde Zil Sesi', ‘Özgürlük Kuşu', ‘Nina'nın Rüyası', ‘Kurşun Askerin Utancı', ‘Oyun Makinası', ‘Fısıltı Odası', ‘Vay Canına', ‘Seksen Günde Dünya Gezisi' adlı oyunlar çocuklar ile buluşacak.

Başkan Osman Zolan'dan çifte davet

Denizli'nin kültürün ve sanatın başkenti olması adına her türlü kültürel faaliyetlere devam edeceklerini kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Orta Asya'dan bu yana kültürümüzde aşıklık geleneği önemli bir yerde bulunmaktadır. Asırlardır kendine özgü, Türk töresine ve geleneklerimize uygun yapısıyla, kültürümüzü en canlı şekilde yansıtan aşıklarımızla 8. kez bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Bu yıl 3.'sünü düzenledikleri Ulusal Çocuk Tiyatrosu Şenliği ile çocukları bir kez daha tiyatro ile buluşturacaklarına işaret eden Başkan Zolan, "Bu iki güzel etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” diye konuştu.