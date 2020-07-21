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Denizli'de balya makinesinden çıkan yangın 30 dönüm araziyi küle çevirdi

Denizli’nin Çal ilçesinde saman balya makinesinde meydana gelen arıza sonucu çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü.

Denizli'nin Çal ilçesinde saman balya makinesinde meydana gelen arıza sonucu çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü.


Yangın Çal İlçesi Aşağıseyit Mahallesi Dağlar tepesi mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı saman balya makinesinde arıza meydana geldi. Arızadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tarlaya sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.


Çıkan yangında Ramazan Bozkurt adlı şahsa ait olan tarlanın 30 dönümlük alanı zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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