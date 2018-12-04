Denizli'de basın kuruluşları enflasyonla mücadele edecek

Denizli'deki basın yayın kuruluşları ve reklam tanıtım ajansları, Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyası protokolü imzaladı.

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyası'na katılım, hızla büyüyor. Denizli Ticaret Odası (DTO), Yenimedyader'den sonra Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) ile de protokol imzaladı. Buna göre, DTO üyeleri TOBB'un da desteklediği Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamındaki asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim kampanyasına dair reklamlarını DGC, Yenimedyader ile Denizli Radyo Yayıncılar Derneği'nin üyelerinin işletmelerinde yayınlatmak isterlerse, kampanyada uyguladığı indirim oranı kadar bir indirimden faydalanacak. Yeni imzalarla birlikte, Denizli'deki tüm basın yayın kuruluşları, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyası'na DTO aracılığıyla destek vermiş oldu.

Protokol imzaları DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı tarafından atıldı.