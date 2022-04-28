Denizli'de bayramda otobüsler ücretsiz

Denizlililerin rahat ve huzur içinde bayram tatilini geçirebilmeleri için tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet veren belediye otobüsleri Ramazan Bayram'ında ücretsiz hizmet verecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzur içinde bir Ramazan Bayramı tatili geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini aldı. Bu çerçevede başta Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm nöbetçi ekipler 24 saat vatandaşın hizmetinde olacak. Ramazan Bayramı tatili boyunca görev yapacak ekiplere "Alo 153" telefon hattından ulaşabilecek. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve Büyükşehir DESKİ'nin "185 Çağrı Merkezi" nöbetçi ekiplerle vatandaşlara hizmet verecek.

2-3-4 Mayıs'ta ücretsiz

Öte yandan vatandaşların bayramda mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet verdiği belediye otobüsleri ücretsiz olacak. Buna göre 2-3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde belediye otobüslerinden ücret alınmayacak. Denizlililerin rahat ve huzur içinde bir bayram tatili geçirmesi için tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şimdiden tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.