Denizli'de bayramın ilk günü sürpriz yağışlar bekleniyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Kurban Bayramının ilk günü anlık yerel yağışlar görülebileceği, genelde havanın açık ve güneşli olacağı belirtildi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Kurban Bayramı'nda bölgede yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinin Basra alçak basınç sistemi ve atmosferin yüksek seviyelerindeki soğuk havanın etkisinde olacağı tahmin ediliyor. Kurban Bayramı'nın 1. gününde Afyonkarahisar çevresi ile Denizli'nin doğu kesimlerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği, diğer zamanlarda ise bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kurban Bayramında iller için tahmin edilen hava durumu:

Afyonkarahisar: Kurban Bayramı'nın 1. gününde Afyonkarahisar çevresinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği, diğer zamanlarda az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Salı 14/27, Çarşamba 13/29, Perşembe 14/29, Cuma 14/26, Cumartesi 11/27

Denizli: Kurban Bayramı'nın 1. gününde Denizli'nin doğu kesimlerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği, diğer zamanlarda az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Salı 19/34, Çarşamba 20/35, Perşembe 22/35, Cuma 19/33, Cumartesi 18/34

Uşak: Uşak çevresinin parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları Salı 13/29, Çarşamba 15/30, Perşembe 16/29, Cuma 13/28, Cumartesi 12/29