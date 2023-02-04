İhlas Haber Ajansı

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Denizli'de beklenen kar yağışı başladı

Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı, bazı noktalarda tipiye dönüşünce hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı, bazı noktalarda tipiye dönüşünce hayatı olumsuz etkiledi.



Hava sıcaklıklarının normale dönmesinin ardından ülke genelinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Denizli'de de beklenen kar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde yoğun bir şekilde yağan kar, bazı yollarda ise trafiği durma noktasına getirdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolları çıkmakta güçlük çekerken, ilçelerdeki çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı. Bembeyaz örtüyle kaplanan noktalar kartpostallık görüntü oluşturdu.

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