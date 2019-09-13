İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de beklenen yağmur yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarda bulunduğu kentler arasında yer alan ve uzun sure kavurucu sıcakların etkisinde kalan Denizli’ye günler sonra yağmur yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu kentler arasında yer alan ve uzun sure kavurucu sıcakların etkisinde kalan Denizli'ye günler sonra yağmur yağdı.


Sabah saatlerinde yağamaya başlayan yağmurla serinleyen vatandaşların kimi yağmurun tadını çıkarırken kimi ise korunacak yer aradı. Gün boyu aralıklarla devam eden yağışın akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.