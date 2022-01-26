Denizli'de beyaz beyazla buluştu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 3 gündür devam eden son 10 yılın en yoğun kar yağışı, kent merkezleri de dahil olmak üzere şehre gelinliğini giydirdi. Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan beyaz cennet Pamukkale'si ile ünlü kentte, beyazla beyazın buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kar yağışı, olumsuzluklarla beraber güzellikleri de beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar uyarısının ardından, önceki gün Denizli'de başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Denizli kent merkezini 3 gündür etkisi altına alan kar yağışı, beyaz örtüsüyle kaplarken kartpostallık görüntüler oluştu. Geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, kent merkezini de etkisi altına alarak hayatı olumsuz yönde de etkiledi. Kar kalınlığı uzun yıllar sonra kent merkezinde 15 santimetreyi geçti. Etkili olan kar yağışı, sokakları, arabaların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışından dolayı mutlu olduklarını anlatan vatandaşlar, kent merkezinde yaklaşık 10 yıl önce böyle güzel manzara ile karşılaştıklarını söyledi.

Kar yağışının devam etmesini isteyen Recep Uçar; "Bu kar yağışını yıllardır bekliyorduk Denizli halkı olarak. Yıllardır böyle kar görülmedi, millette çok sevinçli, bizde mutluyuz. Karın şuan da keyfini çıkartıyoruz. Uzun zamandır beklediğimiz, özlediğimiz bir kardı bu dünya gözüyle gördük inşallah her yıl böyle kar görürüz" diye konuştu.

“Ben bu kadar kar görmeyeli 6-7 yıl oldu”

Kent merkezine uzun zamandır kar yağmadığını dile getiren Ekrem Emir Kartal; "Ben bu kadar kar görmeyeli 6-7 yıl oldu. Sabah uyandığımda şaşırdım, aslında güzel oldu ortalıkta bir hastalık geziyordu bu kırıldı, insanlar biraz daha rahatlar ama yol konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Pek fazla hazır değilmişiz ama eğlenceli güzel uzun zaman olmuş. Hayatımızda 2 yıldır bir sürü şey olumsuz gidiyordu en azından olumlu bir şeyler olsun insanlar eğlenebilsin" dedi.

“Denizli için biraz trafiği etkiledi ama o kadar da değil”

Kar yağışının bereket getirdiğini söyleyen Osman Taşpınar; "Uzun zamandır beklenen bir kardı ama umduğumuzdan biraz daha fazla oldu açıkçası, bereket yağdı diyelim. Gayet güzel oldu Denizli için biraz trafiği etkiledi ama o kadar da değil, gayet de güzel oldu" şeklinde belirtti.