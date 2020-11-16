Denizli'de bin 122 farklı adreste denetim gerçekleştirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 9 ile 15 Kasım 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde bin 122 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 3 işyerinde kumar oynandığı tespit edilerek 22 kişiye toplamda 26 bin 950 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 3 şahsa şüpheli olarak işlem uygulandı.

Bir fuhuş olayında 6 kişiye fuhşa teşvik ve aracılık suçundan dolayı işlem gerçekleşirken, 4 şahsa toplam 3 bin 160 TL idari ceza kesildi.

Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 22 şahsa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 19 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.