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Denizli'de bin 300 litre kaçak içki ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 300 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Operasyonda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Kaçak içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesi Gözler mahallesinde bulunan iki farklı adreste yaptıkları arama sonucunda toplamda bin 300 litre kaçak şarap ele geçirildi. Operasyonda, suç unsurlarıyla birlikte yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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