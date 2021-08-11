Denizli'de bir apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

Denizli'de bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu.

Yangın, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir apartmanın çatı katını alev ve dumanlar sardı. Yangını erken fark eden ev sahipleri ise alevlere müdahale edemeyince evi terk ederek yardım istediler. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekipleri tarafından yapılacak detaylı incelemenin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.