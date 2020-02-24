Denizli'de bir garip aidat hikayesi

Denizli'de emekli bir kadın, yıllık 35 TL, aylık 2 TL 90 kuruşluk aidat için üye olduğu dernek yönetimi ile karşı karşıya geldi. Dernekten istifa için başvuruda bulunan kadın, dilekçesinin işleme alınmadığını öne sürerek şikayetçi olacağını söyledi. Dernek yönetimi ise aylık 3 TL'yi bulmayan aidat ücreti ile ilgili olarak üyeliği iptal edeceğini açıkladı.

Denizli'de yaşanan aidat tartışmasında dernek üyeleri ile yönetim karşı karşıya geldi. Ayşe Yücel isimli kadın, geçtiğimiz yıl Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesine üye oldu. Ancak sonrasında emekli maaşından yıllık 35 TL üyelik aidatı adı altın kesinti olduğunu görünce üyelikten çıkmak istedi. Yücel, üyeliğinin iptal edilmesi yönünde başvuruda bulunmasına rağmen dikkate alınmadığını ve üyeliğinin iptal edilmediğini öne sürdü. Yücel, “Geçen sene TOKİ'lere kayıt yaptırmak için gelmiştim. Ben olmadan benim T.C. kimlik numaramla kayıt yapılmış ve o senede 1-2 sefer benim maaşımdan 35 TL kesinti oluyor. Onu iptal ettirmek için görüşme yaptım. Yukarıda arkadaşlar da vardı. İptal edilse de kesmeye devam ediyorlar. O yüzden geldim tekrardan. TOKİ'den ev vereceğiz diye kayıt yapıyorlar ama söylemiyorlar maaşımdan kesinti olacak emekliler derneğine diye. Kayıt yaptırıyorsunuz, buradan kayıt olunca çıkma ihtimali daha yüksek diyorlar ve böyle bir şeyle alakası yok yani” diye konuştu.

“Ben TOKİ'ye inanarak geldim”

Annesinin üyeliğini iptal ettirmek istediklerini ancak bu taleplerinin yerine getirilmediğini öne süren Yücel'in kızı Ezgi Karakulak ise şunları söyledi:

“Ben annem adına geldim başvurdum aslında, yani kendisini bile istemediler. Ben onun adına başvurdum, kimliği de yoktu elimde sadece T.C.'si ile geldim başvurdum. Bir kesinti olacağına dair de bir şey söylemediler, aslında hani sadece ondan habersiz ‘TOKİ veriyoruz, bizim belli bir payımız var ve bunu dullara, yetimlere, emeklilere dağıtıyoruz' şeklinde söylediler. Ben de buna inanarak geldim kayıt yaptırdım. Kesintiden haberimiz yoktu. İptal etmek istediğimde önce ‘bir dilekçe yazın' dediler, dilekçeyi yazdık verdik. Daha sonra ‘İptal ettiğinizi gösterin, bir kanıt gösterin' dedim. Bunlar 12. ayda sonuçlanır' dediler. Hiçbir şey de göstermediler iptal ettiklerine dair.”

“Çıkmak isteyeni hiçbir zaman biz zorlamayız”

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Kamil Künarlıoğlu ise üyelik iptali konusundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, “TOKİ'yi devlet yapıyor. Biz üyelerimize takibini yapıyoruz. Gelen üyelerimizin hepsi zaten TOKİ'ye müracaat edenler. Evi olmayan üyelerimiz TOKİ'ye yazılıyor. Biz de onların takibine, çekilişlerine, kuralarının takibini yapıp bildiriyoruz yani. Biz TOKİ vaadinde, ev yapacağız vaadinde bulunmuyoruz. Biz kendimiz dernek adına TOKİ yapacağız diye bir vaadimiz yok. Kimseden de bir kuruş para almayız bu hususta. Ancak üye aidatları vardır, onlar alınır. Onlar dışında TOKİ namına para alınmaz yani. Yıllık aidatlar 25 TL'ydi, 35 TL oldu. Yıllardan beri 25 TL'ydi. Gelene her zaman kapımız açık, çıkmak isteyen üyelerimiz dilekçeyle çıkar. Girmek isteyenler de beyanda bulunarak dilekçeyle girebilir. Çıkmak isteyeni hiçbir zaman biz zorlamayız. Dilekçeyi verir gider, çıkışı yapılır” diye konuştu.