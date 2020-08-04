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Denizli'de bir haftada 13 bin 500 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 15 vatandaşa 13 bin 500 TL ceza kesildi.


Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Buna göre maske kullanım zorunluluğuna uymayan 7 kişiye 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye ise 7 bin 200 TL para cezası kesildi.


Böylelikle bir haftada toplamda 15 kişiye 13 bin 500 TL para cezası uygulandı.

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